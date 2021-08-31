إجراء الاختبارات التشغيلية للوحدة البخارية الأولى بمحطة خليج سرت

سرت 30 أغسطس 2021 (وال)- تفقد عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد الحكيم الفرجاني، الاختبارات التشغيلية للوحدة البخارية الأولى بمحطة خليج سرت، بعد الانتهاء من أعمال صيانة مولد الوحدة الأولى.

هذا ويرافق عضو مجلس إدارة الشركة في جولته الأحد، كلا من المدير العام المساعد لشؤون التشغيل المهندس صلاح الخفيفي، ومساعد مدير الإدارة العامة للإنتاج المهندس خير الله الحضيري، ومن المتوقع تشغيل الوحدة الأولى والدخول بها على الشبكة العامة خلال هذا الأسبوع بقدرة 300 ميغاوات.

كما تم أثناء الزيارة مناقشة حزمة من المواضيع التي تهم المحطة، من أبرزها التعرف على الإجراءات الفنية واللوجستية؛ التي من شأنها المساهمة في رفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتذليل جميع الصعاب والعمل علي توفيرها بشكل عاجل .(وال) ف م/ ر ت

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