هميلة: لجنة إعداد مُقترح التنظيم الدّاخلي لوزارة البيئة وصلت إلى المطاف الأخير 

بنغازي 30 أغسطس 2021 (وال)- قال مدير الشؤون القانونية لوزارة البيئة “عادل هميلة” إن اللّجنة المُكلفة بإعداد مقترح التّنظيم الدّاخلي للوزارة قد وصلت إلى المطاف الأخير، وشارفت على الانتهاء من الاجتماعات التي تعكف عليها اللجنة طيلة الأيام الماضية .

وأضاف “هميلة” أن اللّجنة المكلفة من قبل الوزارة، لم تدّخر جهدًا في سبيل الانتهاء من تنظيم البيت الداخلي من إدارة، وأقسام، والتي ستأخذ حلة جديدة، وستعمل وفقه وزارة البيئة .

يذكر أن وزارة البيئة قد كلّفت لجنة مختصة، مهمتها إعداد مقترح التنظيم الداخلي للوزارة بداية هذا شهر. (وال) ف و/ ر ت

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