اجتماع لبحث تأسيس اتحاد غُرف السياحة وآلية تفعيلها

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- عقد رؤساء مجالس غرف السياحة، اجتماعًا مع رئيس ديوان المنطقة الغربية، بحضور مدير مكتب الوزير، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة.

وبحث المجتمعون أمس الإثنين بمقر ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تأسيس الاتحاد وفق اللوائح والقوانين المنظمة، وآليات انتخاب الرئيس والأعضاء، وإعداد لائحة غرف السياحة، وتوحيد القرارات، وتبني معايير خاصة بتحديد أسعار الخدمات السياحية، وتفعيل عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه، والتنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد.

كما تطرق الحاضرون إلى السُبل الكفيلة بتهيئة الظروف الملائمة لأعمال الفنادق، والشركات السياحية والنقل السياحي، والعاملين في مجال الإرشاد السياحي، وتشجيع السياحة الداخلية في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن تفشي وباء (كوفيد – 19)، وتأثيره على مقدمي الخدمات السياحية، ومساندتهم ودعمهم، وفق الإمكانات المتاحة.

وتم تشكيل مجلس إدارة اتحاد غرف السياحة، وفقًا للقرار رقم 105 لسنة 2021، الصادر عن وزير السياحة والصناعات التقليدية، بهدف دعم وتشجيع حركة السياحة، عبر تنظيم الخدمات السياحية، ومساندة القطاع الخاص العامل في المجال السياحي، وإشراكهم في صناعة القرار. (وال) ف و/ ر ت

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