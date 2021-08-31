الكابتن يزيد بوزريدة يؤكد رفضه لقرار تكليفه عضوا بمجلس إدارة الشركة بمصراتة

بنغازي 30 أغسطس 2021 (وال)- أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للمواني بنغازي الكابتن يزيد بوزريدة الإثنين، رفضه لقرار الصادر عن الجمعية العمومية بمدينة مصراتة والقاضي بتكليفه عضوا بمجلس إدارة الشركة بمصراتة.

ووصف بوزريدة – في بيان – القرار بأنه غير شرعي، وعدم علمه مسبقًا ورفضه جملة وتفصيلا، مُطمئنًا جميع العاملين بالمواني التابعة للشركة في: بنغازي، البريقة، رأس لا نوف، بأن العمل مستمر، مُطالبًا في الوقت ذاته منهم بعدم الالتفاف لمثل هذه القرارات، والاستمرار في عملهم كالمعتاد .

كما صدر بيانًا آخر عن مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ، يرفض فيه أي قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة بمصراتة، واعتباره غير شرعي ولا يُمثل شيئًا . (وال) هـــــ ع/ ر ت

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