وزير المواصلات يبحث مع البلدي توكرة تنفيذ مشروع بوجرار الشرقية بطول 3.5 كم

طرابلس 30 أغسطس 2021 (وال)- استقبل وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي اليوم الاثنين، بمكتبه مدير مكتب شؤون عميد بلدية توكرة منعم الدينالي .

حيث تم مناقشة تنفيذ مشروع بوجرار الشرقية بطول 3.5 كم عن طريق جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات .

في ختام هذا اللقاء؛ تقدم السيد الدينالي بتقديم درع باسم بلدية توكرة، تكريمًا للسيد الوزير على تعاونه وعطائه لخدمة الوطن ولتنفيذ وزارة المواصلات تعبيد طريق بوجرار الزراعي ببلدية توكرة .(وال) ن هــــ/ ر ت

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