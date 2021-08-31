“الليبية للموانئ” تبحث تعزيز التعاون مع “ليبهر” الألمانية

عقدت الشركة الليبية للموانئ، أمس الاثنين، اجتماعًا فنيًا مع فريق مهندسي شركة “ليبهر” الألمانية المتخصصة في صناعة معدات الموانئ.

وأفادت الشركة، عبر منشور على موقع “فيس بوك”، بمناقشة أهم الصعوبات لتحديد آلية عمل لطلب قطع الغيار وتوفيرها دون تأخير، وتعزيز التعاون والتعامل مع الشركة الألمانية؛ بهدف تدريب عناصر وطنية على التقنيات الحديثة لآليات شركة “ليبهر”.

وبحسب الشركة الليبية للموانئ؛ فإن الاجتماع، يأتي في إطار متابعة إدارة المناولة والتخزين بالشركة لوضع الآليات العاملة بالموانئ، والعمل على معالجة المشاكل الفنية والتقنية.

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