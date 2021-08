انخفاض أسعار النفط بفعل المخاوف من إعصار «إيدا»

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف من أن يؤدي انقطاع الكهرباء والفيضانات في ولاية لويزيانا الأمريكية جراء الإعصار “أيدا” إلى تراجع الطلب على الخام من مصافي التكرير، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضا بفعل بيانات تصنيع أضعف من الصين، حيث توسعت أنشطة المصانع بوتيرة أبطأ في أغسطس 2021 مقارنة مع الشهر السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.07% إلى 69.16 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:55 بتوقيت غرينتش، متخلية عن بعض المكاسب، التي حققتها أمس الاثنين.

أما العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أكتوبر 2021، والمقرر أن تنتهي اليوم الثلاثاء، فنزلت بنسبة 0.04%، إلى 73.38 دولار للبرميل، وذلك بعد أن زادت أمس الاثنين نحو واحد بالمئة. كذلك تراجعت عقود نوفمبر 2021 بنسبة 0.4% أيضا إلى 72.20 دولار للبرميل.

وقال رافيندرا راو نائب الرئيس المعني بالسلع الأولية لدى “كوتاك سيكيوريتز” إن “سوق النفط في وضع الانتظار والترقب إذ يجري تقييم أثر الإعصار أيدا على كل من الطلب والعرض”.

وأضاف: “المتعاملون في السوق يحجمون عن القيام برهانات كبيرة قبل اجتماع أوبك+ الخاص بالمراجعة غدا”.

وأوقف الإعصار “أيدا” ما لا يقل عن 94% من إنتاج النفط والغاز البحري في خليج المكسيك وتسبب في أضرار “كارثية” لشبكة الكهرباء في لويزيانا.

وتُعاني الولايات المتحدة الأمريكية من نقص في إمدادات البنزين، بعد تدمير الإعصار “إيدا” لحقول نفط أمريكية، وانقطاع الكهرباء عن منصات الإنتاج.

وأكدت مصادر لوكالة “رويترز” أن هناك مصافيَ للنفط خرجت من العمل، علما أنها تعمل على معالجة 1.92 مليون برميل يوميا وتحوله إلى بنزين.

وأوقفت شركات الطاقة يوم السبت الماضي، إنتاجها اليومي من النفط البالغ 1.65 مليون برميل، فيما تصل نسبته إلى 91% من إنتاج النفط، في خليج المكسيك، مع تأثر كثير من المناطق بالإعصار “إيدا”.

ويقول مسؤولو مرافق إن انقطاع الكهرباء قد يستمر ثلاثة أسابيع، مما يبطئ جهود إصلاح واستئناف عمل منشآت الطاقة، والتي قد تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين لاستئناف العمليات بالكامل.

ومما يكبح الأسعار أيضا احتمال أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، على المضي قدما في خطط إضافة 400 ألف برميل يوميا إضافية للإمدادات كل شهر اعتبارا من ديسمبر.

وتجتمع “أوبك+” غدا الأربعاء، ويقول مندوبون في “أوبك” إنهم يتوقعون أن تمضي المجموعة قدما في زيادة الإنتاج، على الرغم من أن وزير النفط الكويتي قال يوم الأحد الماضي إنها قد يعاد النظر فيها في ظل مخاوف بشأن تفشي إصابات فيروس كورونا في آسيا مما يحد من الطلب على الوقود.

The post انخفاض أسعار النفط بفعل المخاوف من إعصار «إيدا» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا