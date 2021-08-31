اقتصاد

التجاري الوطني طرابلس يؤكد استعداده قبول اعتمادات بقيمة 200 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق من الدقيق والحبوب

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مصدر بالتجاري الوطني طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصرف على استعداد لقبول اعتمادات بقيمة 200 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق الليبي وتكوين مخزون استراتيجي .

حيث دعا المصدر كافة التجار والموردين للحبوب ومادة الدقيق تقديم طلباتهم لفتح اعتمادات مستندية ،كما سيقدم المصرف التجاري الوطني كافة التسهيلات المتاحة للموردين لتسهيل سرعة فتح الاعتمادات ، وقبول تغطية هذه الاعتمادات عن طريق صكوك واردة من مصارف أخرى إذا تطلب الآمر. .

وأوضح المصدر بأنه سيتم التواصل مع وزارة الاقتصاد أيضاً لوضع آلية سريعة لاستخدام المبلغ المخصص من قبل المصرف التجاري الوطني لاستيراد الدقيق والحبوب وفقاً لرؤية الوزراة .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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