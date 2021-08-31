التجاري الوطني طرابلس يؤكد استعداده قبول اعتمادات بقيمة 200 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق من الدقيق والحبوب

أكد مصدر بالتجاري الوطني طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصرف على استعداد لقبول اعتمادات بقيمة 200 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق الليبي وتكوين مخزون استراتيجي .

حيث دعا المصدر كافة التجار والموردين للحبوب ومادة الدقيق تقديم طلباتهم لفتح اعتمادات مستندية ،كما سيقدم المصرف التجاري الوطني كافة التسهيلات المتاحة للموردين لتسهيل سرعة فتح الاعتمادات ، وقبول تغطية هذه الاعتمادات عن طريق صكوك واردة من مصارف أخرى إذا تطلب الآمر. .

وأوضح المصدر بأنه سيتم التواصل مع وزارة الاقتصاد أيضاً لوضع آلية سريعة لاستخدام المبلغ المخصص من قبل المصرف التجاري الوطني لاستيراد الدقيق والحبوب وفقاً لرؤية الوزراة .

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