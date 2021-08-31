وزارة الصناعة والمعادن تستعرض تقرير نشاط الوزارة وجدول أعمال زيارة المنطقة الشرقية

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال) – اجتمع وزير الصناعة والمعادن، أمس الإثنين، السيد أحمد أبوهيسة، مع كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين، و رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة، والمستشار الفني للوزير، ومدير إدارة الموارد المعدنية والمكلف بإعداد تقرير عن نشاط الوزارة منذ استلامها، حتى31 يوليو 2021 م.

و تم خلال الاجتماع استعراض العديد من النقاط الواردة في التقرير، وأيضا جدول أعمال زيارة السيد الوزير والسادة المسؤولين في وزارة الصناعة والمعادن، وبعض مدراء الإدارات المتوقعة خلال الأيام القادمة.

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