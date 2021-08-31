وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون الإنتاج يشدد على ضرورة وجود تنمية مكانية في كل مدن ليبيا

بنغازي 31 أغسطس 2021 (وال) -اجتمع وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية السيد مصطفى السمو، أمس الإثنين، مع مجلس إدارة هيئة المناطق الصناعية ومديرها العام ورئيس ديوان المنطقة الشرقية في بنغازي.

وتم خلال الاجتماع الحديث حول العقود الاستثمارية المبرمة سابقا في جميع المناطق الصناعية، ومدى سلامتها من الجانب القانوني و أوضاعها الضريبية، والتأكيد على ضرورة تنفيذ بنود العقد وخاصة فيما يتعلق بسداد الأقساط من قبل المستثمرين.

وشدد السيد الوكيل على ضرورة الحفاظ على الانسجام في العمل بين مجلس الإدارة ومديرها العام والمحافظة على التوزيع العادل في المشاريع، وذلك لخلق تنمية مكانية في كل المدن الليبية.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الوظيفيه للموظفين التابعين للهيئة المصنفين والعقود، وكيفية تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وناقش الاجتماع اجراء مراجعه شامله لبند الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للهيئة، والتي يتطلب توفير المستندات اللازمه لها لإمكانية توثيقها لصالح الهيئة و الدولة الليبي، إضافة إلى مناقشة اخر المستجدات المتعلقه بمشروع الميزانية المقترحة من قبل الهيئه للعام 2021.

يشار أن وكيلا الوزارة عقدا سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في المنطقة الشرقية منذ الخميس الماضي، استهدفت كل المؤسسات التابعة للوزارة بالمنطقة الشرقية لتسوية أوضاعها وتفعيل القطاع بالمنطقة.(وال بنغازي) م ع / س خ

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