اجتماع لمناقشة توفير احتياجات أدوية الكلى والزارعين ومشغلات الغسيل

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي ” محمد الخبولي” اليوم الثلاثاء، مع رئيس اللجنة العليا الكلى بوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الأحرش” .

تناول الاجتماع مناقشة آلية عمل الجهاز فيما يخص نشاط الكلى من توفير احتياجات أدوية الكلى والزارعين ومشغلات الغسيل الكلوي.

ومن جهته أكد “الخبولي” على استعداد الجهاز للتعاون مع اللجنة بتقديم كافة التسهيلات من بيانات ومعلومات حول نشاط الكلى حتى تتمكن أداء المهام الموكلة لها خدمة لشريحة مرضى الغسيل الكلوي.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس اللجنة بالوزاراة بالتعاون الذي التمسه من جهاز الإمداد الطبي لدعم اللجنة في توفير احتياجات مرضى الغسيل الكلوي، وكذلك العمل على توفير مخزون استراتيجي لضمان عدم حصول عجز مستقبلا يعرض حياة المرضى للخطر .

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