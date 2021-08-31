لبنان.. تحذيرات من موجة هجرة بسبب الأزمة الاقتصادية والأمنية

حذر “مرصد الأزمة” التابع للجامعة الأميركية في بيروت، من عواقب طويلة الأمد لما وصفها ب “موجة الهجرة الثالثة”، التي دخلها لبنان فعليا، بعد الارتفاع الملحوظ في معدلات الهجرة والساعين إليها.

المرصد؛ لفت، في تقرير له، إلى أن هذه الظاهرة تعد واحدة من تداعيات الأزمة الاقتصادية الأسوأ في تاريخ البلاد، والأعقد عالميا، وفق ما أكده البنك الدولي في تقارير عدة.

ونوه بأن الجانب الأمني شكل عاملا ضاغطا بهذا الاتجاه، إضافة إلى تردي الخدمات العامة، وما يشكله وجود الروابط العائلية والمعارف في الخارج، من دافع مساعد لإتمام الهجرة.

وأشار التقرير إلى ما ورد في تقارير الأمم المتحدة من تجاوز معدل البطالة عتبة ال40 في المئة، ووصول نصف السكان إلى معدل الفقر.

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