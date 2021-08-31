صنع الله يجتمع مع شركة (OMV) لمناقشة أوجه التعاون بين الجهتين

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء اجتماعاََ مع المدير التنفيذي لشركة او. ام. في. (OMV) “رونالد براداشير”، وبحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بالمؤسسة “ابوالقاسم شنقير” ونائب المدير العام لشركة او. ام. في. “جمعة شيته”.

نوقش خلاله أوجه التعاون المشترك وخطة الشركة لمباشرة برامجها الاستكشافية، حيث تم تقديم شرح وافي من الشركة حول البرامج التي تعتزم تنفيذها خلال الأيام القادمة في مجال الاستكشاف، كما ستباشر الشركة في برنامج المسح السيزمي المتبقي وكذلك الحفر الاستكشافي .

تناول الاجتماع أيضاً مناقشة إعادة تأهيل الحقول المتضررة في منطقة 74 ووضعها على الإنتاج والبرامج المعدة لذلك، كما تمت مناقشة برامجهم مع شركة الخليج في القطعة 91 النافورة/أوجلة الموحد من حيث صيانة الآبار والحفر التطويري ومعالجة المياه المصاحبة.

وبدوره وجه “صنع الله” الشركة بالعمل مع المشغل لوضع هذه البرامج حيز التنفيذ، كما تطرق لبرنامج بناء الكوادر والبدائل في تبادل المعرفة ونقل التقنية الذي تقوم به الشركة وتوقف بسبب جائحة كورونا، وكذلك برامجهم المتعلقة بتأهيل خريجي الجامعات والانخراط في تنفيذ الدراسات العليا لعدد من العاملين بالقطاع.

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