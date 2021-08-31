“المالية” تشكل فريقًا قانونيا لمراجعة تشريعات جدول المرتبات الموحد

أخبار ليبيا 24

عقدت اللجنة المكلفة بأعداد جدول المرتبات الموحد بوزارة المالية اجتماعها الثاني، بمقر ديوان وزارة المالية، والذي كان استكمالاً لمحاور النقاش التي أثيرت بالاجتماع الأول .

وكلفت اللجنة، خلال الاجتماع، فريقا قانونيا ممثلاً عن ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ليتولى المراجعة القانونية لنصوص المواد الحاكمة المستهدف إدراجها ضمن مشروع القانون الذي تعمل اللجنة حثيثاً على إنجازه .

وقالت وزارة المالية، في بيان لها “من المتوقع أن مسودة مشروع القانون ستكون جاهزة الاجتماع المقبل لمراجعتها بشكل نهائي وطرحها للنقاش مع عدد مختار من الخبراء في القانون والاقتصاد والإدارة .