ميناء السدرة: تصدير 720 ألف برميل نفط نحو إيطاليا

خاص | 218

صدَّر ميناء السدرة النفطي، قرابة 720 ألف برميل نفط، نحو إيطاليا، عبر شحنة تعدُّ الثالثة خلال أسبوع واحد، عقب تحسن إنتاج شركة الواحة.

وأفاد مصدر بشركة الواحة لـ”218″، اليوم الثلاثاء، بعودة الإنتاج إلى طبيعته، بعد معالجة وصيانة ستة تسريبات، بمواقع مختلفة خلال شهريْ يوليو وأغسطس.

وأضاف المصدر أن الشركة تعمل على استخدام تقنيات لمكافحة التآكل في خطوط الإنتاج، حيث نجحت في صيانة خطوط بطول 230 كيلومترًا، داخل 40 موقعًا.

ويقدّر إنتاج ليبيا من النفط، حاليًا بحوالي 1.3 مليون برميل يوميًا، ويُطالب مصرف ليبيا المركزي بزيادتها، بنسبة 40% إضافية؛ لتلبية عجز النفقات المالية.

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