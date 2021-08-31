عون يصرح “لبلومبيرغ” تفاصيل التوترات بينه وبين صنع الله

صرح وزير النفط محمد عون لوكالة بلومبيرغ الأمريكية إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أوقف عن العمل في خطوة تثير التوترات وربما تهدد الاستقرار في قطاع يمثل شريان الحياة المالي .

وبحسب الوكالة سافر مصطفى صنع الله ، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، إلى الخارج في رحلة عمل دون الحصول على الموافقة اللازمة ، وفقًا لرسالة من وزير النفط واطلعت عليها بلومبرج يوم الأحد وجاء في الرسالة أن ذلك كان “انتهاكًا” لسياسة الوزارة.

وأكد وزير النفط محمد عون محتويات الرسالة في اتصال هاتفي لم يكن مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك صنع الله ، متاحين على الفور أو تعذر الوصول إليهم للتعليق.

وأضافت الوكالة تصاعد التوتر بين عون وصنع الله في الأسابيع الأخيرة ، خاصة بعد أن طلب الوزير من الحكومة إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة.

وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة لبلومبيرغ في مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر إنه لم يدرس الطلب ، لكن التغيير في المؤسسة الوطنية للنفط كان مطلوبًا ، وإن لم يكن بالشكل الذي يطلبه وزير النفط.

حيث أن من غير الواضح ما إذا كان عون سيكون قادرًا على تنفيذ قراره في بلد يتجاهل فيه المسؤولون في كثير من الأحيان التوجيهات الواردة من أعلى ويطالب أكثر من شخص بقيادة مؤسسات الدولة الرئيسية وفقا للوكالة.

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