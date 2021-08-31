خاص: رئيس الرقابة الإدارية طرابلس يستنكر الإعتداء على مقر الهيئة ..ويناشد الجهات المختصة

استنكر رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية قيام المدعو خالد ضو وفقاً لوصفه بإقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية مع استغرابه ذلك رغم مباشرة ضو مهامه بالأمس من مقر الهيئة .

كما أكد الشنطي على حدوث حالة هلع وخوف بين الموظفين وذلك نتيجة للإعتداء الذي حصل على هيئة الرقابة الإدارية ، مع تأكيده تخوف المواطنين القاطنين جانب مقر هيئة الرقابة مما حدث بالهجوم بالأسلحة الثقيلة.

كما ناشد الشنطي الجهات القانونية المختصة بالقبض على خالد ضو وذلك لقيامه بالإعتداء على الرقابة والتسبب في إصابة المتواجدين هناك بساعات العمل .

كما أفاد الشنطي ببيان موظفي الرقابة ورفضهم هذا الإعتداء مؤكداً أن الرقابة ليست ساحة للمعارك والاعتداءات وأن الموظفين لن يصمتو على ما حدث اليوم ، وأن الرقابة الإدارية تحت طائلة القانون وستحاسبه بالقانون وبعيدة عن كافة الصراعات .

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