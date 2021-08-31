الصناعة والمعادن تقوم بزيارة لمصنع مصراتة للالبان لإجراء الاختبارات التجريبية

قام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو” اليوم الثلاثاء بزيارة رفقة مراقبي الصناعة شركة مصراتة للصناعات الغذائية (مصنع مصراتة للالبان)

حيث أشرف الوكيل خلال زيارته على إجراء اختبارات تشغيلية للمصنع تمهيداً لعودته للعمل قريباً، كما وعد بدعم الوزارة للمصنع، وكذلك توفير إحتياجاته الضرورية للحفاظ على استمرارية العمل والمساهمة في توفير إحتياجات السوق من الحليب والألبان بالإضافة إلى أنه تم تجهيز محطة تحلية للشروع في التشغيل.

ومن جهته أكد الوكيل على أن الوزارة تعمل تحت شعار يمكن أن تكون الصيانة والتشغيل في الصناعة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

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