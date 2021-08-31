جلسة عمل حول مشروع البنك الوطني لمؤشرات التنمية للدولة الليبية

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- عقد بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، جلسة عمل بخصوص مشروع البنك الوطني لمؤشرات التنمية للدولة الليبية والمقدمة من المهندس محمد البكوش، والمهندسة أسماء البشير الشائبي، والمهندس أحمد الأمين.

هذا وقد حضر الجلسة عضوي الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذ أحمد الأحجل والدكتور عماد بحري، جرى خلالها استعراض كافة الجوانب المتعلقة بسُبل جمع واستخلاص وحماية المعلومات والبيانات وتوظيفها والاستفادة منها بالطريقة المثلى في جميع نواحي التنمية، في الإطار ذاته أهتم المشروع بتقديم برامج آلية تتيح للمخططين وصناع القرار سرعة الوصول للمعلومة، وضمان واقعيتها وتحويلها لمؤشر يعتمد عليه في عملية التخطيط للتنمية.

والهدف الأساسي من المشروع عمل دليل الإلكتروني موحد، لتطوير النظم الإحصائية و تكوين أرشيف رقمي، وحفظ كميات هائلة من المعلومات والتعامل معها، من أجل المساهمة في تعزيز استخدام تقنيات نظم المعلومات. (وال) ب خ/ ر ت

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