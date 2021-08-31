رئيس المجلس الرئاسي يبحث مشاكل وصعوبات التي تُواجه مصلحة الضرائب

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” اليوم الثلاثاء، مدير عام مصلحة الضرائب الدكتور “خالد النخاط”، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم خدمات المصلحة للمواطنين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي العمل على ضرورة تذليل الصعوبات، أمام المصلحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل الرفع من أدائها، بما يُمكنها من جباية الإيرادات الضريبية المقررة وفقًا، للتشريعات والنُظم السارية التي تُساهم في تمويل الخزينة العامة. (وال) ف م/ ر ت

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