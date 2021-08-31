اقتصاد

المركزي يكشف إصداره تعليمات بفتح المصارف لكافة فروعها لتوفير السيولة من الأحد القادم.. وقبول الصكوك بينها دون عراقيل

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية تعليمات صدرت للمصارف التجارية بفتح كافة فروعها لتوفير السيولة اعتباراً من يوم الأحد القادم مع رفع سقف السحب .

وأوضح المصدر بانه ستكون هناك متابعة يومية للمصارف وفروعها للتاكد من تقديمها الخدمات لزبائنها وتوزيع السيولة ، كما أوضح المصدر بأن كافة المصارف التجارية مستمرة بيع النقد الاجنبي لكافة الأغراض .

كما تم منح الإذن لمصرف التجارة والتنمية بالبدء في بيع النقد الأجنبي الأغراض الشخصية اعتباراً من يوم غد الإربعاء ، بالإضافة إلى تعليمات صدرت للمصارف بقبول الصكوك فيما بينها دون أية عراقيل .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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