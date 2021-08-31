مجلس النواب يقوم بإستئناف جلسته اليوم ومناقشة تجهيز بنود استجواب الحكومة

أعلن مجلس النواب الليبي عن استئناف جلسته الرسمية اليوم بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

حيث تم خلالها مناقشة الدوائر الإنتخابية في أنحاء البلاد وتوزيع المقاعد بها للبدء في مشروع قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وتجهيز بنود استجواب الحكومة بشكل مفصل لإحالتها للحكومة لتجهيز ردودها والاستعداد لجلسة الاستجواب.

وتم كذلك التصويت بالموافقة على المصادقة على ” اتفاقية باريس للمناخ وحماية بيئة الحياة على الأرض ”، وتعميم عدد من مشاريع القوانين المنجزة من قبل اللجنة التشريعية للتصويت عليها ( قانون حماية مشروع النهر الصناعي _ قانون جهاز الأمن الداخلي _ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ) وسيتم البت فيها والتصويت عليها خلال الجلسات القادمة ، وبذلك علقت الجلسة .

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