عاجل| الكبير يصدر تعليمات شفهية بفتح بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية لمصرف التجارة والتنمية

بنغازي 31 أغسطس 2021 (وال)- أكد مسؤول رفيع بمصرف التجارة والتنمية اليوم الثلاثاء، تلقي إدارة المصرف اتصالا هاتفيا من مصرف ليبيا المركزي – طرابلس تطلب تزويد الأخير بأسماء مشغلين من المصرف للبدء في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية المحدد بعشرة آلاف دولار.

وقال المصدر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن المصرف لم يتلق كتابا رسميا بالخصوص، لكنه سيوزد المركزي بالمطلوب لإمكانية الشروع في الخدمة لزبائن المصرف.

وفي السياق ذاته، كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي – بنغازي رمزي رجب الآغا، أن تعليمات شفهية صدرت عن محافظ مصرف ليبيا المركزي – طرابلس الصديق الكبير، تفيد بفتح بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية لمصرف التجارة والتنمية.

وقال الآغا في تدوينة له على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إن تعليمات الكبير جاءت بعد استدعائه من قبل النائب العام الصديق الصور، دون ذكر مزيد من التفاصيل غير صورة للاجتماع الذي ذكر أنه جرى اليوم في مكتب النائب العام بطرابلس.

يشار إلى أن الكبير كان قد اتخذ إجراءات ضد مصرف التجارة والتنمية، وندد بها محافظ المصرف المركزي بنغازي علي الحبري في بيان رسمي صدر بالخصوص.(وال) إ م

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