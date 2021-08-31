جلسة عمل بخصوص مقترح إنشاء الصندوق الليبي للشغل و تمويل الاستثمار

طرابلس 31 أغسطس 2021-(وال) عقد بديوان مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بشأن مقترح إنشاء الصندوق الليبي للشغل و تمويل الاستثمار، مقدم من رئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية وزارة العمل الدكتور أبو القاسم محمد السويدي، ومستشار وزارة العمل الأستاذ عصام رحومة الأسود، وبحضور عضوي الفريق الاستشاري بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأستاذ أحمد الأحجل و الدكتور عماد بحري.

وجرى خلال الجلسة إستعراض كافة الجوانب المتصلة بتحسين آليات التشغيل الراهنة، و إيجاد جسور مستحدثة في مجالات ريادة الأعمال في ليبيا من أجل القضاء على البطالة، و تحسين جودة الوسائط التقنية في عملية الرابط بين مؤسسات الدولة و القطاع الخاص، و ذلك بما ينسجم مع دوافع الحرص لدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السيد سلامة الغويل، لدعم و تشجيع استئناف المشروعات الصغرى و المتوسطة.

و لك تعزيزا لقيم العدالة الاقتصادية و الاجتماعية، في إطار إلزام القطاعان العام والخاص بالشفافية، وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المجالات.(وال طرابلس) ب خ / س خ.

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