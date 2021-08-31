صنع الله يجتمع مع مدير عام معرض طرابلس الدولي لمناقشة وضع مباني المعرض

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء ، 31 أغسطس 2021، اجتماعاً مع مدير عام معرض طرابلس الدولي الطاهر الزوبيك، ومستشار التعاون الدولي بمعرض طرابلس عادل عمر، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم، .

كما عرض “الزوبيك” خلال الاجتماع الوضع الحالي لمباني معرض طرابلس الدولي الذي تسعى إدارة المعرض إلى بث الروح فيه من جديد والقيام كمرحلة أولى بإجراء بعض أعمال الصيانة والترميم ، وتم التطرق إلى بوابة المعرض والمكان الذي كان مخصص كجناح لعرض نشاط المؤسسة الوطنية للنفط وما لحق به من أضرار وتم تسليم تقرير فني موجه لصنع الله عن هذا المبنى وكيف يمكن الشروع في صيانته واعادته إلى سابق عهده عند الإنشاء .

ومن جانبه أكد صنع الله على قيام المؤسسة فيما سبق بالمساهمة ودعم جهود المحافظة على الآثار في كل من لبدة وصبراته ودعم جهود مصلحة الآثار في الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي وأنها تولي هذا الجانب اهتمام كبير وذلك من خلال ادارة التنمية المستدامة ومن خلال مساهمات الشركاء الأجانب ، وأنها ستعمل على تقديم المساهمة في صيانة هذا المبنى بمعرض طرابلس الدولى، وذلك بالرغم من العسر المالي الشديد الذي تمر به المؤسسة بسبب عدم تسييل الميزانيات المخصصة.

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