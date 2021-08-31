رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع مدير عام معرض طرابلس الدولي

طرابلس 31 أغسطس 2021(وال) -اجتمع السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة السيد مختار عبد الدائم، بمدير عام معرض طرابلس الدولي السيد الطاهر الزوبيك، ومستشار التعاون الدولي بمعرض طرابلس الدكتور عادل عمر.

وعرض مدير عام معرض طرابلس الدولي السيد الطاهر الزوبيك، خلال الإجتماع الوضع الحالي لمباني معرض طرابلس الدولي الذي تسعى ادارة المعرض الى بث الروح فيه من جديد، والقيام كمرحلة أولى بإجراء بعض أعمال الصيانة والترميم، حيث أكد السيد الطاهر أن بعض المباني والمواقع داخل المعرض تعتبر تاريخية وإرث فني وثقافي يجب الحفاظ عليه.

كما تم التطرق إلى بوابة المعرض والمكان الذي كان مخصص كجناح لعرض نشاط المؤسسة الوطنية للنفط، وما لحق به من أضرار وتم تسليم تقرير فني موجه للمهندس مصطفى صنع الله عن هذا المبنى، وكيف يمكن الشروع في صيانته وإعادته إلى سابق عهده عند الإنشاء.

من جانبه أكد صنع الله، على حرص المؤسسة الوطنية للنفط على المساهمة الإجتماعية، مؤكدا أنه فيما سبق قامت المؤسسة بالمساهمة ودعم جهود المحافظة على الأثار في كل من لبدة وصبراتة، ودعم جهود مصلحة الأثار في الحفاظ على الموروث التاريخي والثقافي، وأن المؤسسة تولي هذا الجانب اهتمام كبير وذلك من خلال إدارة التنمية المستدامة ومن خلال مساهمات الشركاء الأجانب، وأنها ستعمل على تقديم المساهمة في صيانة هذا المبنى بمعرض طرابلس الدولى، وذلك بالرغم من العسر المالي الشديد الذي تمر به المؤسسة بسبب عدم تسييل الميزانيات المخصصة.(وال طرابلس) ب خ / س خ.

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