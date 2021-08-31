أصدرت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس والعاملون بها بياناً استنكرت خلاله بأشد العبارات الهجوم المسلح الهمجي، واللا مسؤول، الذي تعرض له مبنى الرقابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021م من قبل مجموعة مسلحة قامت بتمكين وكيل هيئة الرقابة من الدخول إلى مقر الهيئة بالقوة، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى والرعب للموظفين والسكان المجاورين.

كما أن الأخطر هو توقف هيئة الرقابة الإدارية عن العمل، واحتمال ضياع مستندات رسمية منها قيد التحقيق، والبعض الآخر لها أحكام قضائية.

وحملت رئاسة هيئة الرقابة المسؤولية الكاملة للمجموعات المسلحة التي قامت بهذا الاعتداء الذي أسفر عن إصابات لبعض أفراد الحماية، وبعض السيارات والممتلكات العامة، مع مطالبتها النائب العام العسكري بفتح تحقيق فى هذا الهجوم.

وقالت الرقابة: تم الاعتداء على مدير إدارة الموراد البشرية بالرقابة أيمن الصادي وتهديده بالقتل وتم الاعتداء عن مستشار الهيئة عبد الرؤوف النجار .

وبحسب البيان رئاسة الرقابة الإدارية وعامليها يصدرون بيان استنكار لحادثة اليوم ويحذرون من ضياع مستندات ويخاطبون النائب العام.

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