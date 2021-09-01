توتال إينرجي تعود للعمل بليبيا و رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يلتقي مدير عام الشركة فرع ليبيا

طرابلس 31 أغسطس 2021 (وال) -استقبل السيد رئيس مجلس الإدارة، بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مدير عام شركة توتال فرع ليبيا السيد باسكال برينت، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج السيد ابوالقاسم شنقير، و مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط الدكتور خلف الله إبراهيم.

ورحب صنع الله، خلال الاجتماع بزيارة مدير عام توتال بليبيا، موضحا بأن عودة توتال لممارسة نشاطاتها من جديد هو شيء إيجابي يعطي انطباع جيد لباقي الشركات العالمية للعودة والاستثمار بالدولة الليبية، خاصة بعد الاستقرار الملحوظ الذي تمر به البلاد.

وأوضح السيد باسكال من جانبه بأن توتال تتطلع إلى تطوير سبل التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا بأنها تسعى لتنفيذ المشاريع الهامة للحقول المكتشفة وغير المطورة، لرفع القدرة الانتاجية بالتعاون مع المؤسسة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية.(وال طرابلس) ب خ / س خ.

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