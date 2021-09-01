شكشك يقوم بزيارة جامعة طرابلس لتوقيع اتفاقية تعاون علمي بين الجانبين

توجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقه الهياكل المختصة بالديوان، بزيارة عمل ومتابعة لجامعة طرابلس ، حيث تناولت الزيارة محورين أساسيين يتعلق الأول بتوقيع اتفاقية تعاون علمي بين ديوان المحاسبة وجامعة طرابلس، تتضمن بروتوكول للتعاون العلمي وبناء القدرات.

وفي ذات السياق أعلن شكشك عن امتداد برنامج لبنة ليشمل جامعة طرابلس بوجه خاص، بحيث يتم اختيار (50) خريجا متميزا من مختلف التخصصات الداعمة لعمل الديوان (إعلام، اتصال، لغات، هندسة، تقنية معلومات) وتدريبهم داخل ذات الكليات لمدة سنة دراسية على نفقة الديوان وتحت إشرافه ، ومن تم انخراطهم للعمل ضمن اسرة الديوان وفي ذات الوقت تنفيذ ذات الدورات التأهيلية لمجموعات إضافية للدفع بها للعمل بمختلف الجهات في إطار المساهمة المجتمعية لديوان المحاسبة.

أعلن أيضاً عن مبادرة مشتركة مع الجامعة لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تحسين مخرجات التعليم المحاسبي وسد الفجوة في هذا المجال، أما المحور الثاني فقد تناول مشروعات الجامعة، وأعلن شكشك بأن هذه الزيارة تأتي بعد استيفاء كافة الاجراءات الإدارية والمالية للشركات ذات العلاقة بمشروعات الجامعة ونحن هنا للوقوف والمعاينة الفعلية لهذه المشاريع.

كما قام رئيس لجنة إدارة جهاز تطوير المراكز الإدارية بتقديم عرض أوضح فيه الجهود المبذولة لاستكمال المشاريع وأن مجموعة من الشركات قد باشرت فعلا في العودة، وفي القريب العاجل ستشهد الجامعة حركة حقيقية لاستكمال عجلة البناء والإنجاز.

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