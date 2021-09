توقعات ببقاء العجز في سوق النفط للعام الجاري

كشفت وثيقة أن اللجنة الفنية المشتركة في “أوبك+” تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن الوثيقة، فإنه سيتم تسجيل الفائض في ظل قيام مجموعة “أوبك+” بزيادة إنتاجها من النفط بشكل تدريجي.

وتتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وفي وقت سابق، قالت 3 مصادر في “أوبك+” لوكالة “رويترز” إن المجموعة ستبقي على الأرجح على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير حين تجتمع اليوم الأربعاء، وستواصل زيادة متواضعة مخططة لإنتاجها.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، اليوم الأربعاء، لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر مقبلة.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “أوبك” وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يُهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

