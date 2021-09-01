«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 01 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 01 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.521 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3343 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2173 دينار، والليرة التركية 0.5426 دينار، والدولار الكندي 3.5853 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2054 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2309 دينار، والدينار التونسي 1.6242 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5071 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 01 سبتمبر 2021: