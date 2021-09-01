وزارة الاقتصاد تطلق منصتين للتشريعات الالكترونية ودعم التجارة

أطلقت إدارة القطاع الخاص والاستثمار، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول البدء بمنصتي التشريعات الإلكترونية ودعم التجارة، وذلك لتحسين مناخ ممارسة الأعمال والاستثمار.

الورشة التي جرى تنظيمها بمعرض طرابلس الدولي، ونفذتها إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العام للمعلومات ومنظمة الخبراء، تهدف الى تعزيز إمكانية الوصول الى المعلومات وبناء علاقة إيجابية بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية لتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال في ليبيا مما يؤدي الى تعزيز الاقتصاد الليبي وجذب الاستثمارات الأجنبية الى جانب توفرها في عرض الإجراءات والقوانين من خلال وصف تفصيلي مبسط وعملي للخطوات التي يجب اتباعها من وجهة نظر المستخدم، وفقًا لبيان وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزارة أكدت أن إطلاق المنصتين يأتي ضمن خطة عملها التي تسعى من خلالها لتشجيع الاستثمار والتجارة وتنفيذ الخارطة الاستثمارية عن طريق الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لها.

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