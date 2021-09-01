وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين  يتفقد عددا من المشاريع في بنغازي وضواحيها

بنغازي 01 سبتمبر 2021 (وال) -قام وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون التعدين السيد منصف الشلوي، بزيارة ميدانية لمجموعة السهل القابضة بالقرب من مدينة بنغازي.

وامتدت الزيارة ليوم كامل تضمنت مصنع أعلاف السهل الأخضر، ومطحن الدقيق الزاد الطيب (بريما)، ومضرب الأرز بابل ( البركة )، ومعمل تفريخ الدواجن ( المعمورة ) بمنطقة سيدي خليفة بنغازي.

كما َزار السيد الوكيل أيضا مشروع ( تمام ) لإنتاج وتعبئة البيض بمنطقة سيدي فرج، ومشروع المذبح الآلي ( تمام ) بمنطقة المقزحة ببنغازي.

وشملت الزيارة أيضا مجمع البوادي للحبوب، ومصانع الأ، وهيعلاف مصنع أعلاف (النماء)، ومصنع أعلاف (جوهرة الأعمار)، وكذلك شركة سلوق للصناعات البلاستيكية التي لاتزال تحت الإنشاء بمنطقة سلوق.

وتأتي زيارة السيد الوكيل لهذه المصانع في إطار عمل الوزارة نحو الدفع بالقطاع الخاص، لما يوفره من فرص عمل للشباب، حيث توفر هذه المشاريع نحو خمسمائة وظيفة.(وال بنغازي) م ع / س خ.

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