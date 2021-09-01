وكيل وزارة الصناعة و المعادن يشرف على إجراء الإختبارات التشغيلية لمصنع الألبان مصراتة

مصراتة 01 سبتمبر 2021 (وال) – أشرف وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، السيد مصطفى السمو، رفقة مراقبي الصناعة شركة مصراتة للصناعات الغذائية، أمس الثلاثاء، بزيارة إلى مصنع مصراتة للألبان.

وأشرف السيد الوكيل خلال زيارته على إجراء الإختبارات التشغيلية للمصنع، وذلك تمهيدا لعودته للعمل قريبا، و وعد السيد الوكيل بدعم الوزارة للمصنع بتوفير إحتياجاته الضرورية للحفاظ على استمرارية العمل والمساهمة في توفير إحتياجات السوق من سلعة الحليب والألبان حيث تم تجهيز محطة تحلية للشروع في التشغيل.

وأكد السيد الوكيل ان الوزارة تعمل تحت شعار يمكن أن تكون الصيانة والتشغيل في الصناعة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة. وتأتي هذه الزيارة أيضا ضمن خطة وزارة الصناعة والمعادن لتحريك عجلة القطاع من جديد، وذلك بإعادة الحياة للمصانع المتعثرة.(وال مصراتة) م ع / س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال