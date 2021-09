استقرار أسعار النفط قبيل اجتماع مجموعة «أوبك+»

استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء قبيل اجتماع لمجموعة تحالف “أوبك+”، حيث سيقرر خلاله كبار منتجي النفط ما إذا كانوا سيمضون قدما في خطتهم لزيادة الإمدادات بينما تزداد حالات الإصابة بكورونا في آسيا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة “أوبك” وروسيا وحلفاؤهما، فيما يعرف بتجمع “أوبك+”، اليوم الأربعاء، لتحديد ما إذا كانوا سيلتزمون بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر 2021.

وذكرت مصادر “أوبك+” أن التجمع يتوقع أن يشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021. وأبلغت مصادر “أوبك+” بأن الاجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية على الرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإمدادات أكثر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” خمسة سنتات إلى 71.70 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن فقدت 42 سنتا أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي سبعة سنتات لتبلغ 68.57 دولار، بعد تراجعها واحدا بالمئة أمس الثلاثاء بفعل توقعات انخفاض الطلب بعد إغلاق ست من المصافي في لويزيانا بعد أن ضربها الإعصار “أيدا”.

وحثت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، “أوبك” وحلفاءها على تعزيز إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الذي ترى الإدارة أنه يُهدد التعافي الاقتصادي العالمي.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

