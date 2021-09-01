اجتماع لمناقشة برنامج قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد القادمة

اجتمع مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء “زهير محمود”، مع منظم حدث إنرجي كابيتال “آند باور” لمناقشة برنامج قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد القادمة.

حيث تم الاتفاق على أهمية تضمين الاجتماعات الفنية لقطاع النفط والغاز الليبي كجزء لا يتجزأ من البرنامج، وكذلك الحاجة إلى إجراء مناقشات لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الطاقة المتجددة ، وتحول الطاقة ، والاستدامة ، وخلق فرص العمل ، والبنية التحتية والتنويع.

كما ستُعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2021 ، وهي تمثل أول مؤتمر رئيسي للطاقة يُعقد في طرابلس منذ عقد من الزمان. وقد تعهد رئيس الوزراء الدبيبة بدعم مكتبه والحكومة الليبية لهذا الحدث الهام.

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