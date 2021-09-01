الدبيبة يصدر قراراً بشأن إيفاد مهمة عمل رسمية بالخارج

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قرار رقم 261 لسنة 2021 بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية بالخارج.

حيث نص القرار على أن يوفد علي الطاهر شلاك أمين عام ديوان مجلس الوزراء وعصام علي البوزيدي عن إدارة المتابعة بديوان المجلس وأسامة عبدالسلام سويدان عن إدارة المتابعة بديوان المجلس ومندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى مهمة عمل رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخ 5/سبتمبر / 2021 لمتابعة أوضاع الليبين في المملكة وحل المختنقات التي تواجههم، كما تتحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفدها.

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