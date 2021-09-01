صنع لله لبلومبيرغ: عون ليس لديه الصلاحية لتوقيفي وأنا هو صاحب القرار

صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله لوكالة بلومبيرغ الأمريكية ، إن وزير النفط محمد عون لا يمكنه تعليق عضوية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، بعد أن قال إنه أوقف عمل صنع الله وأحاله للتحقيق.

وأضاف صنع الله لبلومبيرغ في مقابلة صحفية إن وزير النفط لا يمكنه قانونيا إيقافي عن العمل أو إحالتي للتحقيق

وأوضح صنع الله إنه منذ فترة طويلة أنا هو صاحب القرار بشأن المؤسسة الوطنية للنفط .

وتابعت الوكالة بالقول إن التوتر بين المسؤولين تصاعدت عندما قال عون انه علق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط .

وقال صنع الله لبلومبيرغ إن المؤسسة الوطنية للنفط ستكون أفضل حالًا لولا وجود وزارة النفط و أن الوزارة عبء ثقيل على المؤسسة الوطنية للنفط .

وأشار صنع الله إلى أن الخلاف بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط لن يؤثر على إنتاج النفط الليبي.

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