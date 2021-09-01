اقتصاد

صنع لله لبلومبيرغ: عون ليس لديه الصلاحية لتوقيفي وأنا هو صاحب القرار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله لوكالة بلومبيرغ الأمريكية ، إن وزير النفط محمد عون لا يمكنه تعليق عضوية رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، بعد أن قال إنه أوقف عمل صنع الله وأحاله للتحقيق.

وأضاف صنع الله لبلومبيرغ في مقابلة صحفية إن وزير النفط لا يمكنه قانونيا إيقافي عن العمل أو إحالتي للتحقيق

وأوضح صنع الله إنه منذ فترة طويلة أنا هو صاحب القرار بشأن المؤسسة الوطنية للنفط .

وتابعت الوكالة بالقول إن التوتر بين المسؤولين تصاعدت عندما قال عون انه علق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط .

وقال صنع الله لبلومبيرغ إن المؤسسة الوطنية للنفط ستكون أفضل حالًا لولا وجود وزارة النفط و أن الوزارة عبء ثقيل على المؤسسة الوطنية للنفط .

وأشار صنع الله إلى أن الخلاف بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط لن يؤثر على إنتاج النفط الليبي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • نعم كلام صحيح 100% وبشهادة عدة خبراء نفطيين فى ليبيا المؤسسة الوطنية للنفط ستكون (أفضل حالًا )لولا وجود وزارة النفط و أن الوزارة عبء ثقيل على المؤسسة الوطنية للنفط .ابعدو محمد عون وزمرته الفاسدة عن قوت الليبيين والغو وزارة النفط واتركو الشرفاء يشتغلو واوفرو لهم الميزانية وسترون خلال 6 أشهر العجب فى مستويات انتاج النفط اليومية وحاسبوهم شهرياً على ماتم انجازه وصرفه انا متاكد بانكم سترون ما يرضيكم من نتائج وهذا من واقع خبرتى 35 سنة فى قطاغ النفط ومعرفتى الجيدة برجال النفظ الوطنيين الشرفاء رجال يواصلون الليل يالنهار ولن يهدى لهم بال حتى يرو ليبيا فى مصاف الدول المتقدمة والله على ما اقول شهيد.

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