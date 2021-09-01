شركة هاتف ليبيا تتابع تطوير البنية التحتية للإتصالات في الجنوب

سبها 01 سبتمبر 2021 (وال) _ قام فريق من شركة هاتف ليبيا التابعة للشركة القابضة للإتصالات، بإجراء زيارة إلى فروع شركات الإتصالات بالمنطقة الجنوبية.

وضم الفريق في زيارته إلى الجنوب، مدير عام شركة هاتف ليبيا ومدراء إدارتي الإتصالات والشبكات بالشركة، للإطلاع على المشاريع التي تنجز بالمنطقة الجنوبية، والعراقيل التي تواجه فرق العمل، لمحاولة حلحلتها.

وأجرى الفريق جولة ميدانية لمبنى إدارة إتصالات سبها والأقسام التابعة لها، حيث عقد اجتماعا مع مدراء فروع شركتي ليبيانا والمدار بسبها، وكذلك مكتب الإتصالات بالمدينة.

وتتضمن الزيارة في جدولها، زيارة ميدانية لمشروع تنفيذ مفرق مطار ابراك، وكذلك زيارة مدينة القطرون.

هذا وعملت شركات الإتصالات التابعة للشركة القابضة للإتصالات بتنفيذ مجموعة من المشاريع الرامية إلى تطوير البنية التحتية بالجنوب، وإدخال خدمات الجيل الرابع وتحسين الإتصالات بالمنطقة. (وال _ سبها) ب خ / ه ع

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