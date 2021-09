أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن مجموعة تحالف “أوبك+” أنجزت مهمة التخلص من الفائض في سوق النفط العالمية، مشددا على أهمية المحافظة الآن على توازن سوق النفط.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نوفاك تأكيده، أن روسيا ملتزمة بشكل كامل باتفاق مجموعة “أوبك+”، مشددا على أن روسيا ستنفذ الاتفاق لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري بنسبة 100%.

وأعرب نوفاك عن أمله بأن تستعيد سوق النفط العالمية عافيتها بشكل كامل العام المقبل 2022، وتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 5.8 – 6 ملايين برميل في اليوم في 2021.

وتجتمع مجموعة “أوبك+”، اليوم الأربعاء، لتحديد ما إذا كانت ستلتزم بخطة لضخ 400 مليون برميل يوميا شهريا حتى ديسمبر 2021.

وذكرت مصادر “أوبك+” أن التجمع يتوقع أن تشهد السوق عجزا حتى نهاية 2021. وأبلغت مصادر “أوبك+” بأن الاجتماع سيمدد العمل بالسياسات الحالية على الأغلب بالرغم من الضغوط الأمريكية لزيادة الإمدادات أكثر.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

The post «أوبك+» تتخلص من الفائض في سوق النفط العالمية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا