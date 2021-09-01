خاص.. الحاسي يخاطب النائب العام ..ويطالبه بالتحقيق بخصوص ما جرى بالرقابة الأيام الماضية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة هامة من رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبد السلام الحاسي إلى النائب العام .

“الحاسي” أوضح خلال رسالته أن سليمان الشنطي امتنع عن تمكينه من ممترسة مهامة في الفترة الأخيرة والذي يعد أمر مخالف يعاقب عليه القانون .

وبحسب البيان فقط طالب الحاسي النائب العام بفتح تحقيق في امتناع الشنطي عن عدم تسليمه معامه والاعتداء على مقر الهيئة بمدينة طرابلس وإصدار تعليمات إلى وزير المالية ومحافظ المركزي بعدم التعامل مع الشنطي لعدم وجود صفة له مع إشارته لمخاطبته وزير المالية بضرورة إحالة مخصصات الهيئة المالية بالكامل بصفته رئيس للهيئة .

وطالب الحاسي التدخل العاجل لوضع الأمور لنصابها وإعادة هيبة الهيئة واستقلاليتها وفقاً للقانون .







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