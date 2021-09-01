صرمان.. متابعة إنتاج وتوزيع مصنع الدقيق

مصنع ومطاحن الغلال في صرمان أو مصنع الدقيق هو منشأة تتبع الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، تأسس المصنع سنة 1977 م وبدأ فعليا في الإنتاج في 1980

المصنع ينتج الدقيق والنخالة ويبلغ عدد العاملين فيه 800 عامل، بطاقة إنتاجية تصل ل 300 طن يوميا مقسمة بالتساوي على خطي إنتاج.

يعمل المصنع على توزيع الدقيق عبر القنوات المخصصة وهي المخابز في المنطقة الغربية والمعتمدة من مراقبات الاقتصاد، وكذلك للمواطن مباشرة عبر مركز المبيعات بالشركة وبسعر 178 دينارا للقنطار.

فيما يمثل مخزون القمح الطري في المصنع حوالي 6000 طن ما يكفي لمدة شهرين تقريبا.

انقطاع الكهرباء المتكرر شكل أزمة حقيقية لإدارة المصنع ما أثر على سير عملية الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية مع تزايد الطلب على مادة الدقيق وسط وعود وزارة الاقتصاد وشركة المطاحن بالحفاظ على مخزون الدقيق من خلال دعم المصانع المحلية لتغطية الطلب المتزايد عليه في ظل اعتماد الحصة الأكبر على ما يتم استيراده من الخارج

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