وزارة المواصلات توفر لقاح فيروس “كورونا” لموظفيها

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال) _ قامت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة، بتوفير اللقاح اللازم للقيام بعملية تطعيم كافة موظفي الديوان ضد فيروس كورونا COVID-19 المستجد.

هذا وبدأت اليوم داخل مقر الوزارة الإجراءات الأولى من أخذ عينات الفحص ثم التطعيم لمن كانت نتائجهم سالبة، وذلك بجهود وكيل ديوان وزارة المواصلات، و تعاون مكتب الأمن و السلامة بالوزارة.

ومن جهته، أشاد مدير مكتب الأمن و السلامة بحرص الموظفين و العاملين بديوان الوزارة على أخذ التطعيم واللقاح اللازم بكل إنضباطية و نظام.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق وزارة المواصلات، في مساندة الدولة لمواجهة جائحة فيروس “كورونا COVID-19″، وحفاظًا على الصحة العامة ولضمان تطبيق أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع موظفيها بالديوان، وعلى توفير المناخ الصحي والآمن لجميع الموظفين أثناء تأدية أعمالهم. (وال _ طرابلس) ن ع / ه ع

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