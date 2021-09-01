شكشك يجتمع مع وزير التخطيط لمتابعة الإجراءات التنفيذية بمشروعات التنمية

عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاربعاء اجتماعا مع وزير التخطيط “فاخر بوفرنة”، وبحضور وكيل ديوان المحاسبة والهياكل المختصة في الجهتين، وهذا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لأوامر الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية.

وتناول الاجتماع موضوع الضوابط المتعلقة بإصدار تحويلات الصرف المتعلقة بعدد (235) أمر صرف بقيمة إجمالية تصل إلى نحو عشرة مليار دينار، حيث تركز النقاش حول الموازنة بين سداد الالتزامات السابقة وضرورة البدء في استكمال المشروعات، بحيث لا تستنفد المبالغ في سداد الالتزامات دون المباشرة في أعمال الاستكمال بصورة فعلية.

وقد خلص النقاش إلى إعداد مجموعة من الضوابط والشروط تستهدف تحقيق الموازنة المطلوبة، مع دعوة وزير الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية الثلاثة ذات العلاقة، لمناقشة الضوابط المقترحة بحيث تصدر في صورتها النهائية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن كل هذه الضوابط والإجراءات لا يستهدف منها العرقلة أو الاتهام المسبق بسوء التصرف، وإنما لزرع الثقة لدى جهات التنفيذ وضمان تحريك عجلة التنمية والبناء كونها البديل الوحيد للحرب والدمار.

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