المستشار النائب العام يبحث مع وزير المالية مواجهة مرتكبي جرائم الفساد وإساءة استعمال سلطات الوظيفية

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- عقد الأستاذ المستشار النائب العام الصديق الصور، اجتماعًا مع السيد وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار متابعة النيابة العامة للإجراءات الإدارية ذات الصلة، بالتحقيقات المجرات بمعرفتها في مواجهة مرتكبي الجرائم الموصوفة بالفساد وأخصها التهريب وغسيل الأموال وإساءة استعمال سلطات الوظيفة والتهرب الجمركي والضريبي، تناول رفع نسق العمل الذي يستهدف التصدي للجرائم المشار إليها؛ عبر اتخاذ كل التدابير الاحتياطية الممكنة، بما يُساهم في نجاح الملاحقة الجنائية لمرتكبيها، مع وضع آلية توقي تُساهم في القضاء عليها والحد من أثارها .(وال) إ م

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