المنفي يناقش مع وزيرة الخارجية ملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء الجدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بطرابلس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

تناول الاجتماع مناقشة أوضاع العمل الدبلوماسي في الخارج، وكذلك الإجراءات التي نفذتها الوزارة لتنظيمه، بالإضافة لملف ترشيحات الوزارة لتولي سفراء جدد مهامهم في عدد من السفارات الليبية.

حيث أطلعت المنقوش رئيس المجلس الرئاسي على نتائج اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بالعاصمة الجزائرية، كما وضعته في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال المؤتمر.

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