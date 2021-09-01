النائب العام يبحث مع السيد المحافظ آخر التقارير ذات الصلة بعمل القطاع المصرفي

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- استقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، بمكتبه السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

هذا وتناول اللقاء الذي يأتي في إطار بحث آخر التقارير ذات الصلة بعمل القطاع المصرفي، الخطوات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي في إطار تنظيم السياسة النقدية والإشراف على السياسة الائتمانية، ومُراعاة القواعد المنظمة لنظام المدفوعات الوطني وأخصها المقاصة.

كما تطرق اللقاء لنتائج ممارسة مصرف ليبيا المركزي لقواعد الرقابة والإشراف على المصارف التجارية، وكذلك أسس نقل أرصدة المصارف، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، للمساهمة في رفع وثيرة إنجاز العمليات المصرفية، وأخصها عملية تسوية الصكوك بين المصارف التجارية العاملة .

هذا وقد عرّج الحضور على بعض التقارير المتعلقة بتقرير غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والنفاذ إلى منظومات عمل المصارف التجارية بطرق غير مشروعة. (وال) إ م

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