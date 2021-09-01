خاص.. المبروك يسمي حامد الحضيري مدير تنفيذي عن دولة ليبيا بمجلس المديرين التنفيذين للبنك الإسلامي للتنمية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من مراسلة محافظ ليبيا لدى البنك الإسلامي للتنمية خالد المبروك بتسمية حامد الحضيري كمدير تنفيذي عن دولة ليبيا بمجلس المديرين التنفيذين للبنك بدلاً من عبد الغنيي الفطيسي .

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