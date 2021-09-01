اقتصاد

خاص.. المبروك يسمي حامد الحضيري مدير تنفيذي عن دولة ليبيا بمجلس المديرين التنفيذين للبنك الإسلامي للتنمية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من مراسلة محافظ ليبيا لدى البنك الإسلامي للتنمية خالد المبروك بتسمية حامد الحضيري كمدير تنفيذي عن دولة ليبيا بمجلس المديرين التنفيذين للبنك بدلاً من عبد الغنيي الفطيسي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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