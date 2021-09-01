صنع الله يبحث مع عدد من النواب النشاط العام والتحديات والصعوبات التي تُواجه القطاع

طرابلس 01 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء، اجتماعًا بعدد من أعضاء مجلس النواب بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي حضره نواب عن عين زاره: أسامة الشعافي، وأسماء الخوجة، وعن سبها: إبراهيم الحسناوي، ومحمد المهدي، وعن أوباري: فاطمة الصويعي، وعن غدامس: عبد القادر هيبة، استعراض النشاط العام للمؤسسة، والتحديات والصعوبات التي تُواجه قطاع النفط الليبي، بالإضافة إلى المختنقات المالية التي تحول دون تحقيق حزمة أهداف المؤسسة؛ في ظل تأخر الميزانيات المخصصة.

من جانبهم، أكد السادة النواب حرصهم وسعيهم لإزالة كل الصعاب، كما وعدوا بالعمل الجاد على تسهيل الإجراءات؛ لتخصيص الميزانيات المطلوبة، التي تحتاجها المؤسسة لضمان استمرار وزيادة معدلات النفط الليبي. (وال) ب خ/ ر ت

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