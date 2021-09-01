اتفاق على استئناف المشاورات السنوية مع صندوق النقد الدولي

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس بعثة المشاورات السنوية بصندوق النقد الدولي ديمتري جرتشنسون، على استئناف المشاورات السنوية مع كافة المؤسسات الليبية نهاية 2021 لتقييم الوضع المالي والاقتصادي وما يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية ومالية خلال السنوات القادمة.

يأتي هذا الاجتماع من أجل تفعيل دور فريق بعثة المشاورات السنوية في إطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وقد تناول الاجتماع استعراض التطورات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة، واستعرض آخر التطورات في مجال المالية العامة وحجم الإنفاق العام خلال السنوات الماضية والعام الجاري

وتمت إحاطة فريق البعثة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من حدة الآثار السلبية للتوقف المتكرر لإنتاج وتصدير النفط منذ 2013، والإجراءات التي تم اتخاذها في مجال سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ومجال القطاع المصرفي والمالي.

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